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Живое караоке с группой Любой каприз
Киноафиша Живое караоке с группой Любой каприз

Живое караоке с группой Любой каприз

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальный концерт в руинпабе Типография

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие в атмосфере руинпаба Типография! Это уникальная возможность не только насладиться живой музыкой, но и стать частью выступления, исполнив свои любимые песни вместе с профессиональными музыкантами.

Что вас ждет?

Вас ждёт вечер, наполненный энергией и позитивом. Опытные исполнители создадут атмосферу, в которой каждый сможет почувствовать себя звездой сцены. Забудьте о стеснении — здесь нет правил, только музыка и хорошее настроение!

Когда и где?

Концерт состоится в уютном пространстве руинпаба Типография. Подробности о времени и дате скоро появятся на нашем сайте. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить возможность стать частью этого музыкального праздника!

Почему стоит прийти?

  • Шанс исполнить любимые песни в компании профессионалов.
  • Уникальная атмосфера руинпаба, где каждый вечер становится незабываемым.
  • Возможность встретиться с единомышленниками и разделить радость живой музыки.

Не упустите шанс зарядиться энергией и позитивом! Приходите и станьте частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 5 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:00 от 400 ₽
Новосибирск, 12 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:00 от 400 ₽
Новосибирск, 19 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:00 от 400 ₽
Новосибирск, 26 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

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Юмор
Стендап. Закрытый микрофон
20 августа в 20:00 Harat's
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