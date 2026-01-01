Живое исполнение культовых альбомов. We Get Requests

Концерт "Живое исполнение культовых альбомов": Оскар Питерсон в центре внимания

Трио Даниэля Адиянца под руководством Кирилла Мошкова представляет новый цикл концертов «Живое исполнение культовых альбомов» в зале Зарядье. Это уникальная возможность для зрителей познакомиться с легендами джазовой музыки и насладиться живыми выступлениями известных артистов.

О программе вечера

На первой встрече цикла Кирилл Мошков расскажет о знаменитом альбоме «We Get Requests» Трио Оскара Питерсона. В этом альбоме музыканты Оскар Питерсон (фортепиано), Рэй Браун (контрабас) и Эд Тигпен (ударные) исполняют свои самые известные композиции.

Запись альбома была осуществлена после пяти лет успешных гастролей коллектива, что дало музыкантам возможность развить исключительное взаимопонимание. Более того, «We Get Requests» пользуется особым авторитетом среди меломанов и экспертов в области аудиотехники. Например, запись контрабаса в композиции «You Look Good to Me» многие годы считалась образцом идеальной настройки звукоснимателей.

Зачем стоит посетить концерт?

Этот концерт — не только возможность услышать знаменитые произведения в живом исполнении, но и погрузиться в атмосферу джазовой культуры. Узнайте больше о значении альбома и его влиянии на музыкальную индустрию, а также насладитесь мастерством выдающихся музыкантов на сцене.

Не упустите шанс стать частью этого необычного события и насладиться живым джазом в исполнении опытных артистов.