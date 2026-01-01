Живое исполнение культовых альбомов. Time Out

Живое исполнение культовых джазовых альбомов в Зарядье

Зал Зарядье анонсирует новый цикл концертов «Живое исполнение культовых альбомов». Ведущий Кирилл Мошков, известный джазовый эксперт, познакомит слушателей с выдающимися альбомами, которые изменили музыкальный ландшафт.

Революционный альбом Time Out

Одним из центральных произведений цикла станет альбом Time Out Дэйва Брубека, выпущенный в 1959 году. Эта пластинка стала знаковым событием в мире джаза, объединив элементы классической музыки и фольклорные ритмы. Записанный квартетом Брубека, включая знаменитого саксофониста Пола Дезмонда, альбом завоевал популярность и получил признание как один из самых продаваемых джазовых альбомов всех времён.

На концерте специальные гости исполнят избранные композиции из этого шедевра, что предоставит уникальную возможность вновь открыть для себя музыку, ставшую основой джазового направления.

