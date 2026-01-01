Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Живое исполнение культовых альбомов. Time Out
Билеты от 700₽
Киноафиша Живое исполнение культовых альбомов. Time Out

Живое исполнение культовых альбомов. Time Out

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Живое исполнение культовых джазовых альбомов в Зарядье

Зал Зарядье анонсирует новый цикл концертов «Живое исполнение культовых альбомов». Ведущий Кирилл Мошков, известный джазовый эксперт, познакомит слушателей с выдающимися альбомами, которые изменили музыкальный ландшафт.

Революционный альбом Time Out

Одним из центральных произведений цикла станет альбом Time Out Дэйва Брубека, выпущенный в 1959 году. Эта пластинка стала знаковым событием в мире джаза, объединив элементы классической музыки и фольклорные ритмы. Записанный квартетом Брубека, включая знаменитого саксофониста Пола Дезмонда, альбом завоевал популярность и получил признание как один из самых продаваемых джазовых альбомов всех времён.

На концерте специальные гости исполнят избранные композиции из этого шедевра, что предоставит уникальную возможность вновь открыть для себя музыку, ставшую основой джазового направления.

Подготовьтесь к вечеру джаза

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Концерты обещают быть насыщенными и незабываемыми, обеспечивая атмосферу настоящего джазового вечера.

Купить билет на концерт Живое исполнение культовых альбомов. Time Out

Помощь с билетами
Февраль
18 февраля четверг
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 700 ₽

В ближайшие дни

Diasonics. Большой летний концерт
16+
Соул Фанк

Diasonics. Большой летний концерт

16 июня в 20:00 16 тонн
от 1200 ₽
Мендельсон «Илия», ГАСО им. Светланова, Ф. Чижевский
6+
Классическая музыка

Мендельсон «Илия», ГАСО им. Светланова, Ф. Чижевский

10 июня в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 2000 ₽
Латина на крыше: живая музыка и мощные хиты. Despacito, Macarena, Daddy Yankee - поем и танцуем вместе.
12+
Поп Латина Вечеринка

Латина на крыше: живая музыка и мощные хиты. Despacito, Macarena, Daddy Yankee - поем и танцуем вместе.

30 мая в 18:00 Gipsy
от 3599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше