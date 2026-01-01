Живое исполнение культовых альбомов. Kind Of Blue

Зал Зарядье приглашает на новый цикл концертов «Живое исполнение культовых альбомов», где джазовый эксперт Кирилл Мошков познакомит слушателей с величайшими произведениями джазовой музыки.

В первой встрече вниманию зрителей будет представлен легендарный альбом Майлза Дэвиса Kind of Blue. Это выдающееся произведение было создано в коллаборации первых участников секстета Дэвиса, включая таких звезд, как Джон Колтрейн и Джулиан «Кэннонболл» Эддерли (саксофон), Билл Эванс, Пол Чемберс (контрабас) и Джимми Кобб (ударные). В одной из композиций Билла Эванса подменил Уинтон Келли (фортепиано).

Kind of Blue стал точкой отсчета для модального джаза и по праву считается одной из самых влиятельных записей в истории музыки. В 2002 году альбом был включен Библиотекой Конгресса в Национальный реестр аудиозаписей. В 2003 году он занял 12-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stone. Британский музыковед Колин Ларкин также увековечил диск, поместив его на 14-ю строчку своего списка «1000 лучших альбомов всех времён».

Не упустите возможность узнать больше о важнейших моментах джазовой истории и насладиться живым исполнением шедевров всемирно известного альбома.