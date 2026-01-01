Живое исполнение культовых альбомов. Charlie Parker with strings
6+
О концерте

Концерт «Живое исполнение культовых альбомов»

Камерный ансамбль под управлением дирижёра Петра Востокова в Зале Зарядье предлагает новый цикл концертов, посвящённых культовым альбомам джазовой музыки. Ведущий мероприятия, известный джазовый эксперт Кирилл Мошков, расскажет о наиболее значимых записках и исполнит некоторые из них.

Альбом Чарли Паркера

На этой встрече зрителям представят альбом «Charlie Parker with Strings», вышедший в 1950 году. Этот альбом стал не только знаковым в карьере самого Паркера, но и оказал значительное влияние на джазовую сцену. Отличительной чертой записи стало нетипичное для музыканта сочетание: вместо привычного бибоп-квинтета, он работает в рамках музыкального сопровождения классических струнных и джазовой ритм-секции.

Несмотря на то, что большую часть альбома составляют известные джазовые стандарты, эта пластинка стала важным этапом в развитии жанра. После выпуска «Charlie Parker with Strings» стало популярным объединять джаз с классическими инструментами, что дало импульс к созданию других значимых альбомов, таких как «Clifford Brown with Strings» (1955) и «Focus» Стэна Гетца (1961).

Приходите на концерт, чтобы узнать больше о жизни и творчестве Чарли Паркера, а также насладиться живым исполнением его музыки.

Март
18 марта четверг
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
