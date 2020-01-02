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Билеты от 900₽
Киноафиша Живи и помни

Спектакль Живи и помни

Постановка
ГИТИС-театр 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Опера по повести Валентина Распутина в исполнении студентов мастерской Дмитрия Бертмана

ГИТИС-театр представляет постановку оперы «Живи и помни», созданной композитором К. Е. Волковым в начале 80-х годов прошлого века. Это произведение основано на повести В.Г. Распутина и затрагивает трагические судьбы его героев.

Сюжет

Главный герой, Андрей, дезертирует с фронта и прячется в лесу. Страх и внутренние терзания заставляют его винить судьбу и искать оправдания у своей жены. Настёна, верная и жертвенная, добровольно обрекает себя на страшное испытание одиночеством. Это приводит к безысходному концу, который отражает вечные темы русского искусства: столкновение человека с жестокой реальностью и его борьба за выживание.

Тема и значение

Опера исследует бездну и высоту души русского человека, принимающего удары судьбы и национальной истории. Эти темы остаются актуальными и в сегодняшней действительности. За это сочинение К.Е. Волков был удостоен Государственной премии им. М.И. Глинки в 1987 году.

История постановки

Впервые опера была поставлена Б.А. Покровским в его Камерном театре в 1984 году. С тех пор «Судьба» продолжает оставаться важным произведением в репертуаре театров, вызывая интерес у зрителей и профессионалов.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю в исполнении талантливых артистов ГИТИС-театра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
19:00 от 900 ₽

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