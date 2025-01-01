Живем сегодня, не вчера...

Путешествие во времени с КМТО «Премьера»

В преддверии Дня пожилого человека творческие коллективы КМТО «Премьера» приглашают вас в захватывающее путешествие на волнах ностальгии! Вспомните, как звучали радиоприемники в вашей молодости, как любимые песни собирали у экранов целые семьи.

Вместе с артистами «Премьеры» вы окунетесь в атмосферу прошлых лет. Вас ждут знакомые мелодии, которые согревают душу и дарят радость. В программе — яркие музыкальные номера, танцевальные зарисовки и искрометный юмор, объединенные общей темой воспоминаний и молодости души.

Интерактивное шоу для всех!

Это не просто концерт — это интерактивное путешествие, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью большой и дружной радиосемьи. Приготовьтесь подпевать, танцевать и улыбаться вместе с нами!

Знакомьтесь с нашими участниками

Пуститься в увлекательное плавание по волнам ностальгии мы сможем вместе с коллективами «Премьеры»: Русским вокально-хореографическим ансамблем «Родник», Музыкальным шоу-театром «Премьера», солистами Кубанского симфонического оркестра и другими членами нашей дружной творческой семьи.

Не упустите возможность вспомнить лучшие моменты своей молодости и зарядиться позитивом на нашем уникальном шоу!