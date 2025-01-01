Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Живем сегодня, не вчера...
Киноафиша Живем сегодня, не вчера...

Живем сегодня, не вчера...

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Путешествие во времени с КМТО «Премьера»

В преддверии Дня пожилого человека творческие коллективы КМТО «Премьера» приглашают вас в захватывающее путешествие на волнах ностальгии! Вспомните, как звучали радиоприемники в вашей молодости, как любимые песни собирали у экранов целые семьи.

Вместе с артистами «Премьеры» вы окунетесь в атмосферу прошлых лет. Вас ждут знакомые мелодии, которые согревают душу и дарят радость. В программе — яркие музыкальные номера, танцевальные зарисовки и искрометный юмор, объединенные общей темой воспоминаний и молодости души.

Интерактивное шоу для всех!

Это не просто концерт — это интерактивное путешествие, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью большой и дружной радиосемьи. Приготовьтесь подпевать, танцевать и улыбаться вместе с нами!

Знакомьтесь с нашими участниками

Пуститься в увлекательное плавание по волнам ностальгии мы сможем вместе с коллективами «Премьеры»: Русским вокально-хореографическим ансамблем «Родник», Музыкальным шоу-театром «Премьера», солистами Кубанского симфонического оркестра и другими членами нашей дружной творческой семьи.

Не упустите возможность вспомнить лучшие моменты своей молодости и зарядиться позитивом на нашем уникальном шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 30 сентября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
13:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Ночной стендап
18+
Юмор
Ночной стендап
26 июля в 22:00 Ринго
от 400 ₽
Три дня дождя
16+
Рок
Три дня дождя
20 августа в 20:00 Творческая площадка «Порт 219»
от 3600 ₽
Zivert
6+
Поп
Zivert
4 сентября в 20:00 Zagarro Club Resort
от 5500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше