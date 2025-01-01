Спектакль Житие Ф. М. и А. П. «Жаркое ковидное лето»

Театр ЛИНИИ представляет новую пьесу Ярославы Пулинович «Житие Ф. М. и А. П.», в которой раскрывается вечный конфликт отцов и детей через призму умирающего старого пса. Действие разворачивается на фоне жаркого ковидного лета 2020 года, когда пандемия стала символом разобщенности и разрыва привычных связей.
Эта щемящая история погружает зрителя в атмосферу тотального одиночества и невозможности преодолеть конфликт между поколениями. Пулинович мастерски передает эмоции и переживания героев, заставляя задуматься о том, как пандемия изменила наши жизни и отношения.
Режиссером спектакля выступает известный Павел Зобнин, который привносит в постановку свою уникальную интерпретацию. На сцене можно увидеть таких талантливых актеров, как:
Художником-постановщиком является Никита Сазонов. Спектакль предназначен для зрителей старше 14 лет.
