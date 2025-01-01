Спектакль Житие Ф. М. и А. П. «Жаркое ковидное лето»

Жаркое ковидное лето: «Житие Ф. М. и А. П.» по пьесе Ярославы Пулинович в Ростове-на-Дону

Театр ЛИНИИ представляет новую пьесу Ярославы Пулинович «Житие Ф. М. и А. П.», в которой раскрывается вечный конфликт отцов и детей через призму умирающего старого пса. Действие разворачивается на фоне жаркого ковидного лета 2020 года, когда пандемия стала символом разобщенности и разрыва привычных связей.

О пьесе

Эта щемящая история погружает зрителя в атмосферу тотального одиночества и невозможности преодолеть конфликт между поколениями. Пулинович мастерски передает эмоции и переживания героев, заставляя задуматься о том, как пандемия изменила наши жизни и отношения.

Креативная команда

Режиссером спектакля выступает известный Павел Зобнин, который привносит в постановку свою уникальную интерпретацию. На сцене можно увидеть таких талантливых актеров, как:

Николай Ханжаров

Ольга Щелокова

Иллона Огир

Роман Меринов

Сергей Беланов

Яна Дерлыш

Анастасия Замота

Художник и возрастное ограничение

Художником-постановщиком является Никита Сазонов. Спектакль предназначен для зрителей старше 14 лет.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю на сцене театра ЛИНИИ. Приходите, чтобы пережить уникальные эмоции и задуматься о важности человеческих связей в наше непростое время.