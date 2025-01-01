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Жить, дышать, смеяться
Билеты от 1000₽
Киноафиша Жить, дышать, смеяться

Спектакль Жить, дышать, смеяться

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 16+
Режиссер Ирина Пахомова
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Прыжок в неизвестность: история Рашель Грин

21 июня 1902 года, в ясный солнечный день, молодая журналистка Рашель Грин, всего 23 лет от роду, становится первым человеком, который сплавится по реке Ниагара с прыжком с водопада, сидя в закрытой пивной бочке. Этот дерзкий эксперимент навсегда изменит её жизнь и оставит след в истории.

Сюжет и герои

Действие спектакля переносится в деревушку близ Ниагарского водопада, где Рашель, полная амбиций, подбивает двух неудачников принять участие в её авантюрном эксперименте. Её мечта о славе и известности становится основным двигателем сюжета. Рашель уверена, что прыжок с Ниагары — это быстрый путь к популярности, и её имя запомнят навсегда.

Эмоции и переживания

На сцене разворачивается целая палитра эмоций: надежды, тревоги и сомнения, планы и расчеты. Зрители становятся свидетелями превращения нереального фантастического замысла в мечту о преодолении и вере в успех. Рашель, Смит и Вессон решают бросить вызов природе и научиться жить здесь и сейчас, чтобы не жалеть ни о чем. Но что это: девиз, шутка или скрытый крик о помощи?

Значимость спектакля

Спектакль «Рашель Грин» — это не только история о смелости, но и глубокая аллегория о стремлении человека к свободе и самовыражению. Он заставляет задуматься о том, как далеко мы готовы зайти ради своей мечты. Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1000 ₽

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