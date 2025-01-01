Спектакль Жирофле-Жирофля

Комическая опера «Жирофле-Жирофля» в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии анонсирует премьеру комической оперы в двух актах «Жирофле-Жирофля». Либретто написано Сергеем Плотовым и Геннадием Тростянецким, музыка принадлежит талантливому Шарлю Лекоку, а оркестровка выполнена Андреем Алексеевым.

Сюжет и создание спектакля

В центре сюжета — близняшки Жирофле и Жирофля, которые торопятся вступить в брак, несмотря на бесчисленные приключения их женихов. Их веселые и запутанные истории продиктованы вмешательством неуемных родителей. Режиссёр Геннадий Тростянецкий, известный своей работой «Белый. Петербург», и сценограф Мария Утробина предлагают новое прочтение этого классического сюжета.

Этот спектакль обязательно понравится любителям музыкальной комедии, которых ждут забавные истории с элементами романтики и юмора.

Музыка и культурное наследие

Опера Шарля Лекока, восстановленная классическим образом, звучит завораживающе благодаря дирижированию Андрея Алексеева. Его работа по оркестровке позволяет раскрыть яркие и озорные ноты музыки, превратив представление в необычайное зрелище.

В истории «Жирофле-Жирофля» уже есть свои достижения: за время своего существования оперетта облетела многие страны и оставила свой след в театральной культуре, побывав даже на гастролях в Австралии.

Особенности постановки

Геннадий Тростянецкий в своей работе привлёк на сцену две выдающиеся театральные личности: сценографа Марию Утробину и хореографа Ольгу Васильеву. Мария привнесет в постановку французскую эстетику, а Ольга, награжденная Гран-при фестиваля «Context. Diana Vishneva», привнесет динамику и хореографию в спектакль.

Атмосфера и освещение

Спектакль будет представлен в двух актах: первый акт наполнен солнечными сюрпризами, второй — мистической атмосферой звездной ночи, что впоследствии создаст романтическое утро прояснения отношений. Художник по свету Евгений Виноградов, знакомый по работе с театрами «Ленком» и «Электротеатр», создаст волшебное освещение, заполняющее сцену.

Не упустите возможность стать свидетелями этой комической оперы, которая обещает увлекательное и забавное зрелище для всей семьи!