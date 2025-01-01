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Жирная Люба
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Киноафиша Жирная Люба

Спектакль Жирная Люба

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 12+
Продолжительность 1 час 35 минут
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

«Жирная Люба»: спектакль для всей семьи в Молодёжном театре на Фонтанке

«Жирная Люба» — это спектакль, который понравится всей семье. Он предлагает вдохновение и мотивацию для подростков, а также вызывает тёплую ностальгию у их родителей. Постановка основана на произведении Олега Липовецкого, который представляет искренний и остроумный рассказ о детстве и взрослении.

Сюжет и содержание

Спектакль погружает зрителя в мир подростковых открытий и сложностей: первая влюблённость, первые друзья и враги, стыдные и неловкие моменты. Он основан на реальных событиях и представляет собой правдивую историю о толстом еврейском мальчике из провинциального городка, который теперь выходит на сцену, чтобы рассказать о своих страхах и детских комплексах.

Автор и исполнитель

Главное действующее лицо спектакля — сам автор и исполнитель текста, Олег Липовецкий. Он делится своими личными переживаниями, превращая их в откровенное и запоминающееся представление. Теперь зрители видят перед собой не только мальчика с комплексами, но и красивого и уверенного в себе мужчину, который вырос и преодолел свои детские страхи.

«Жирная Люба» — это трогательный и честный спектакль, который затронет сердца зрителей всех возрастов. Приглашаем вас в Молодёжный театр на Фонтанке, чтобы насладиться этим уникальным и вдохновляющим произведением.

Режиссер
Юлия Каландаришвили
В ролях
Олег Липовецкий

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
19:00

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