Озорной спектакль «Жили у мамы три бабушки»

Спектакль «Жили у мамы три бабушки» основан на повести Валентины Осколковой и предназначен для зрителей всех возрастов, у кого есть или когда-то были бабушки. Это весёлое и трогательное представление станет настоящим открытием для тех, кто планирует стать бабушкой в будущем.

В спектакле звучат стихи талантливых авторов Галины Дядиной и Марии Лукашиной, добавляющие особый шарм и настроение в постановку.

Странные и веселые происшествия

Творческая группа спектакля предупреждает юного зрителя о том, что ему может «прилететь» клубочком, а также возможны другие приятные неожиданности. Это обещает сделать просмотр ещё более интерактивным и запоминающимся.

Участие в фестивале

«Жили у мамы три бабушки» также часть фестиваля камерных театров «Теплый ноябрь», что подчеркивает высокое качество и значимость данной постановки.

Спектакль проходит в ГБУК МТЮЗ, в подразделении «Театр РОСТА». Не упустите возможность посетить это уникальное событие!