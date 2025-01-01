Меню
Жили-были
Киноафиша Жили-были

Спектакль Жили-были

Постановка
Театр на Юго-Западе 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Жили-были: ожившие русские сказки

«Жили-были» — долгожданная премьера по мотивам русских народных сказок в постановке Максима Лакомкина. Этот спектакль вырос из небольшого эскиза, который стал победителем Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2023 в категории «Театр».

Путь от эскиза к сцене Большого театра

Команда Театра на Юго-Западе стала единственной, чей эскиз был представлен на сцене Большого театра во время чествования победителей. Эта работа вдохновлена наследием Александра Афанасьева, собирателя фольклора XIX века, чьи путешествия по Московской и Воронежской губерниям подарили миру самое полное собрание русских сказок.

Сказки, мудрость и правда жизни

Режиссер Максим Лакомкин бережно переносит народную мудрость на сцену. Зрителей ждет яркое костюмное действие, созданное для семейного просмотра. В спектакле есть всё: смех и слезы, меткая сатира и житейская правда. Это история о стремлении к истине и добру, о ценности дружбы и семьи, о том, как не предать себя и не свернуть с выбранного пути.

Режиссер
Максим Лакомкин
В ролях
Андрей Санников
Денис Шалаев
Игорь Степашин
Максим Гигенин
Артур Хачатрян

Расписание

5 ноября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Жили-были Жили-были Жили-были Жили-были Жили-были Жили-были Жили-были Жили-были Жили-были Жили-были

