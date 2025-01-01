Гастроли театра юного зрителя «Саби» в Новосибирске

Новосибирский театр кукол и театр юного зрителя «Саби» из Владикавказа готовятся к обмену спектаклями. Театр «Саби» отправится с гастролями в Новосибирск, чтобы представить свои лучшие работы.

Спектакль «Жили-были»

Зрители Новосибирска смогут насладиться спектаклем «Жили-были», поставленным режиссёром Амзором Бараковым. Это увлекательное представление основано на русских народных сказках, в которых высмеивается глупость и жадность. Главная идея спектакля — добро всегда побеждает зло.

«Жили-были» — это не только задорная, но и поучительная история, которая обещает оставить отпечаток в сердцах зрителей. Погрузитесь в волшебный мир русских сказок и откройте для себя глубину народной мудрости!