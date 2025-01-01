Спектакль Жили-были

Меню
Жили-были
Постановка
Парнас 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказочная программа с Бабой-Ягой 

Давным-давно, миллионы лет назад, на земле не было ничего, кроме лесов, камней и рек. В этом таинственном лесу жила Баба-Яга! Прошло много времени, а она все еще продолжает обитать в своих зеленых владениях. Иногда её можно встретить, и если у неё хорошее настроение, она с радостью поделится с вами удивительными историями.

Волшебные встречи

На программе вас ждут увлекательные сказки о кикиморах и русалках. Вы сможете поиграть в старинные народные игры и узнать тайны волшебных предметов. За доброту Баба-Яга обязательно одарит вас добром в ответ.

Формат мероприятия

Это театрально-игровая программа с элементами созерцания. Мягкое погружение в атмосферу сказки поможет детям забыть о заботах и насладиться волшебством. За 50 минут вы сможете стать соавторами новой сказки и попробовать полетать на метле!

Для кого это мероприятие?

Программа предназначена для детей в возрасте от 5 до 10 лет. Подарите вашему ребенку незабываемое приключение в мире Бабы-Яги!

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Парнас Санкт-Петербург, Николая Рубцова, 5
11:00 от 500 ₽

