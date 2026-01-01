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Жили-были Пес и Волк
Киноафиша Жили-были Пес и Волк

Спектакль Жили-были Пес и Волк

Постановка
Губернский театр 6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О спектакле

По мотивам народной сказки «Серко»

Народная сказка «Серко», ставшая известной благодаря мультфильму Эдуарда Назарова, вновь оживает на сцене Московского Губернского театра. Молодой режиссёр Аделина Сапаева предлагает свою интерпретацию этой трогательной истории о старом Псе, изгнанном хозяевами из родного хутора. Для неё это прежде всего рассказ о любви, без которой мир теряет свою красоту и смысл.

Путь к любви
Главный герой, Пёс, страстно стремится вернуться к своему любимому хозяину, в родной дом. Это желание приводит его к хитрости, однако зрители сами решат, была ли эта хитрость проявлением мудрости или жаждой преподать урок тем, кто его изгнал. Спектакль исследует, на что способна искренняя дружба и какие поступки мы готовы совершить ради любви.

Фольклорный мир и ирония
Этот спектакль — это не только драматическая история, но и поэтичное путешествие в мир фольклора, наполненное иронией и нежностью. В нем гармонично сочетаются живые актеры и куклы, что помогает создать яркую атмосферу, погружающую в раздумья о том, как важны любовь, преданность и верность. Мы грустим о собачьей жизни и волчьем одиночестве, переживаем за человеческое равнодушие, но также радуемся, видя, что каждое сердце способно любить и быть щедрым.

Мудрость любви и опасность равнодушия
Аделина Сапаева, режиссер спектакля, отмечает, что она хотела поговорить с аудиторией, как большой, так и маленькой, о том, как важно стремиться к любви и быть любимым, независимо от того, кто ты — человек, волк или пес. Спектакль исследует болезненные потери и сложные пути к восстановлению любви, а также подчеркивает опасность равнодушия, которое приводит к пустоте и одиночеству. В отличие от страсти и чувств, возникающих в любви и ссорах, равнодушие лишает всего, оставляя только пустое пространство.

Участники спектакля
В спектакле принимают участие студенты ВГИК (мастерская С. Безрукова), что придает постановке особую свежесть и творческую энергию, а также помогает молодым артистам раскрыть свои таланты в этой драматической истории о верности и любви.

Режиссер
Аделина Сапаева
В ролях
Алексей Веретин
Иван Иванов
Алексей Ярмущик
Анастасия Борисова
Сергей Кисса

Фотографии

Жили-были Пес и Волк Жили-были Пес и Волк Жили-были Пес и Волк
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