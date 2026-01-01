По мотивам народной сказки «Серко»

Народная сказка «Серко», ставшая известной благодаря мультфильму Эдуарда Назарова, вновь оживает на сцене Московского Губернского театра. Молодой режиссёр Аделина Сапаева предлагает свою интерпретацию этой трогательной истории о старом Псе, изгнанном хозяевами из родного хутора. Для неё это прежде всего рассказ о любви, без которой мир теряет свою красоту и смысл.

Путь к любви

Главный герой, Пёс, страстно стремится вернуться к своему любимому хозяину, в родной дом. Это желание приводит его к хитрости, однако зрители сами решат, была ли эта хитрость проявлением мудрости или жаждой преподать урок тем, кто его изгнал. Спектакль исследует, на что способна искренняя дружба и какие поступки мы готовы совершить ради любви.

Фольклорный мир и ирония

Этот спектакль — это не только драматическая история, но и поэтичное путешествие в мир фольклора, наполненное иронией и нежностью. В нем гармонично сочетаются живые актеры и куклы, что помогает создать яркую атмосферу, погружающую в раздумья о том, как важны любовь, преданность и верность. Мы грустим о собачьей жизни и волчьем одиночестве, переживаем за человеческое равнодушие, но также радуемся, видя, что каждое сердце способно любить и быть щедрым.

Мудрость любви и опасность равнодушия

Аделина Сапаева, режиссер спектакля, отмечает, что она хотела поговорить с аудиторией, как большой, так и маленькой, о том, как важно стремиться к любви и быть любимым, независимо от того, кто ты — человек, волк или пес. Спектакль исследует болезненные потери и сложные пути к восстановлению любви, а также подчеркивает опасность равнодушия, которое приводит к пустоте и одиночеству. В отличие от страсти и чувств, возникающих в любви и ссорах, равнодушие лишает всего, оставляя только пустое пространство.

Участники спектакля

В спектакле принимают участие студенты ВГИК (мастерская С. Безрукова), что придает постановке особую свежесть и творческую энергию, а также помогает молодым артистам раскрыть свои таланты в этой драматической истории о верности и любви.