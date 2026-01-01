Жили-были ёжики
Киноафиша Жили-были ёжики

Спектакль Жили-были ёжики

6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О спектакле

Интерактивный спектакль о лесных приключениях

В Музее театрального и музыкального искусства состоится интерактивный кукольный спектакль, в котором зрители познакомятся с милыми лесными зверушками. Главными героями станут семейство ёжиков: папа Ёж, мама Ежиха и их ежа Вовка с Вероникой.

Спектакль затронет важные темы, такие как забота старшего брата о младшей сестричке. Каждый из нас знает, как непросто бывает следить за капризной родней, особенно если они попадают в опасные ситуации. Например, Вероника может забраться в банку и не сможет выбраться, или перепутать чернила с «компотом»!

Но это не всё: в истории также фигурируют неожиданные друзья, такие как лягушка (или лягух), и даже волки. Юные зрители смогут наблюдать, как персонажи под предводительством Вовки справятся с возникшими трудностями. Смогут ли они защитить свой лес от опасности?

Спектакль станет настоящим праздником для детей, которые увлечены интерактивными представлениями и весёлыми историями о животных. Не пропустите возможность узнать, как лесные жители решают свои проблемы и учатся быть смелыми!

Март
21 марта суббота
17:00
Музей-квартира Римского-Корсакова Санкт-Петербург, Загородный просп., 28, флигель во дворе
от 800 ₽

