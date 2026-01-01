Оповещения от Киноафиши
Жили-были два утенка
Киноафиша Жили-были два утенка

Спектакль Жили-были два утенка

Постановка
Театр кукол в Астане

О спектакле

Кукольный спектакль для детей в Астане

В центре внимания увлекательного кукольного спектакля «Жили-были два утенка» — история о дружбе, доверии и смелости. Главные герои, утята Буська и Муська, часто ссорятся по пустякам и не ценят ту дружбу, что их связывает.

Однажды, под солнечными лучами, Буська решает пуститься в самостоятельное приключение на пруд. Но на его пути встречается дядюшка Лис по имени Хитроу. Этот хитрый лесной житель использует обман, чтобы заманить утенка в ловушку.

Интересный сюжет для детей

Зрителей ждут захватывающие события, полные интриг и неожиданных поворотов. Сможет ли Буська спастись от лукавого Лиса? Что будет с его дружбой с Муськой? Ответы на эти вопросы откроются во время спектакля.

Этот спектакль станет не только красочным зрелищем, но и важным уроком о дружбе и доверии. Не упустите возможность увидеть, как оживают куклы на сцене и как их приключения могут вас вдохновить.

