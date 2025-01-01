Обновленная выставка «Жили-были» в подземельях ЦСИ Винзавод

15 октября 2025 года в подземельях ЦСИ Винзавод откроется обновленная выставка «Жили-были». Прошлый сезон собрал более 80 тысяч посетителей, и теперь проект возвращается в новом формате — с новыми локациями, героями и сюжетами.

Погружение в сказку

«Жили-были: Царство русской сказки» — это уникальная возможность для зрителей пройти путь сказочного героя. Гостей ждут увлекательные локации: гости будут идти через тёмный лес, встречая волшебных существ, и возвращаться в светлый мир.

Для всей семьи

Выставка станет интересной как для детей, так и для взрослых. Более того, здесь рады даже четвероногим друзьям: теперь можно приходить не только с собаками, но и с кошками!

Уникальный опыт

Для удобства посетителей предусмотрены две опции: можно осмотреть экспозицию самостоятельно или воспользоваться аудиогидом. Аудиогид подробно расскажет о сказочных мирах и персонажах, погружая вас в атмосферу волшебства.

Не упустите шанс прикоснуться к культуре русского фольклора и провести незабываемое время всей семьей!