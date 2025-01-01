Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Жили-Были. Царство русской сказки
Билеты от 600₽
Киноафиша Жили-Были. Царство русской сказки

Жили-Были. Царство русской сказки

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О выставке

Обновленная выставка «Жили-были» в подземельях ЦСИ Винзавод

15 октября 2025 года в подземельях ЦСИ Винзавод откроется обновленная выставка «Жили-были». Прошлый сезон собрал более 80 тысяч посетителей, и теперь проект возвращается в новом формате — с новыми локациями, героями и сюжетами.

Погружение в сказку

«Жили-были: Царство русской сказки» — это уникальная возможность для зрителей пройти путь сказочного героя. Гостей ждут увлекательные локации: гости будут идти через тёмный лес, встречая волшебных существ, и возвращаться в светлый мир.

Для всей семьи

Выставка станет интересной как для детей, так и для взрослых. Более того, здесь рады даже четвероногим друзьям: теперь можно приходить не только с собаками, но и с кошками!

Уникальный опыт

Для удобства посетителей предусмотрены две опции: можно осмотреть экспозицию самостоятельно или воспользоваться аудиогидом. Аудиогид подробно расскажет о сказочных мирах и персонажах, погружая вас в атмосферу волшебства.

Не упустите шанс прикоснуться к культуре русского фольклора и провести незабываемое время всей семьей!

Купить билет на выставка Жили-Были. Царство русской сказки

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
11 декабря четверг
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1200 ₽
12 декабря пятница
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1200 ₽
13 декабря суббота
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽
14 декабря воскресенье
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽
16 декабря вторник
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 600 ₽
17 декабря среда
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 600 ₽
18 декабря четверг
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1200 ₽
19 декабря пятница
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1200 ₽
20 декабря суббота
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽
23 декабря вторник
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 600 ₽
24 декабря среда
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 600 ₽
25 декабря четверг
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1200 ₽
26 декабря пятница
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1200 ₽
27 декабря суббота
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽
30 декабря вторник
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 600 ₽
2 января пятница
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽
3 января суббота
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽
4 января воскресенье
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽
6 января вторник
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽
7 января среда
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽
8 января четверг
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽
9 января пятница
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽
10 января суббота
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽
11 января воскресенье
12:00
Центр современного искусства «Винзавод» Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
20 декабря в 15:10 Центр «Марс»
от 1500 ₽
Входной билет на выставки «Искусство ХХ века» и «1418 дней. К 80-летию Великой Победы»
0+
Классическое искусство Фотография Скульптура Графика Живопись
Входной билет на выставки «Искусство ХХ века» и «1418 дней. К 80-летию Великой Победы»
7 января в 12:30 Новая Третьяковка
Билеты
Комбо: два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Комбо: два мастер-класса
14 января в 13:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1450 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше