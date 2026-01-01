Оповещения от Киноафиши
Жилец вершин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Жилец вершин

Спектакль Жилец вершин

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Пластическая опера «Жилец вершин» в театре Стаса Намина

Спектакль «Жилец вершин» — это уникальное сочетание поэзии, музыки и хореографии. Вдохновленный творчеством поэта Велимира Хлебникова, он стал результатом творческой коллаборации трех талантливых личностей: рок-группы «АукцЫон», поэта и хореографа Кати Горячевой.

«Жилец Вершин» группы «АукцЫон»

В 1995 году «АукцЫон» совместно с Алексеем «Хвостом» Хвостенко выпустили альбом «Жилец Вершин», который сразу же выделился своим глубоким и оригинальным звучанием. Стас Намин почувствовал в этом музыкальном произведении прекрасную основу для спектакля, где ультрасовременная хореография гармонично соединяется с музыкальным наполнением.

Мультижанровый спектакль

Кстати, описание этого спектакля как «пластического» явно не учитывает все его многообразие — артисты не только танцуют, но и поют. Это поднимает вопрос о жанре: можно ли назвать его «пластической оперой»? Ответ на это остается открытым, как и многие вопросы, которые возникают при знакомстве с последними работами театра.

Сюжет спектакля рассказывает о пророке Зангези, рожденном гением Хлебникова, и о его стремлении донести свои мысли до людей. Эта история навевает размышления о значении искусства и роли художника в обществе.

Не упустите возможность увидеть этот необычный спектакль, который обещает стать настоящим событием в театральной жизни!

Режиссер
Грета Шушчевичуте
В ролях
Екатерина Горячева
Андрей Шугов
Ян Романов
Юлия Пак
Бутай Асалиев

Купить билет на спектакль Жилец вершин

Помощь с билетами
Апрель
22 апреля среда
20:00
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
от 1000 ₽

Фотографии

Жилец вершин Жилец вершин Жилец вершин Жилец вершин Жилец вершин Жилец вершин Жилец вершин Жилец вершин Жилец вершин Жилец вершин Жилец вершин

