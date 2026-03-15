Спектакль Жила-была Нотка

Обучающая музыкальная программа для детей в музее «Буратино-Пиноккио»

В Музее «Буратино-Пиноккио» детей ждет увлекательная программа, посвященная миру музыки и музыкальных инструментов. Синьора Гамма и веселая нотка Ля приглашают всех в удивительное путешествие по истории музыкального искусства.

Гости увидят, как играть на различных инструментах: струнных, духовых, клавишных и ударных. Сказочные герои расскажут о том, как рождалось это великое искусство, и познакомят с инструментами из далекого прошлого.

Подробности программы

Программа знакомит детей с волшебным миром музыки, рассказывая о ее развитии и разнообразии инструментов. Это отличный способ для юных зрителей узнать больше о музыкальном искусстве и полюбить его.

Возрастные рекомендации и продолжительность

Рекомендуемый возраст участников — от 6 лет. Продолжительность программы составляет 60 минут.

Также не забудьте сменную обувь для комфортного участия в мероприятии!