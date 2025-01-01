Меню
Жила-была Нотка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Жила-была Нотка

Спектакль Жила-была Нотка

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир музыки с синьорой Гаммой: представление для детей и их родителей

Приглашаем юных зрителей и их родителей на увлекательное музыкальное путешествие вместе с синьорой Гаммой и веселой ноткой Ля! Это уникальное представление позволит детям узнать о волшебном мире музыки и её истории.

Сказочные герои и их инструменты

На сцене вас ждут сказочные герои, которые расскажут о возникновении великого искусства — музыки. В ходе спектакля они познакомят зрителей с различными музыкальными инструментами, существовавшими в далеком прошлом. Дети увидят, как играют на струнных, духовых, клавишных и ударных инструментах, и смогут оценить красоту каждого звучания.

Информация для зрителей

  • Рекомендованный возраст: 5-12 лет
  • Продолжительность: 60 минут
  • Обратите внимание: не забудьте сменную обувь для комфортного просмотра!

Не упустите возможность подарить вашим детям удивительное знакомство с миром музыки и искусства!

