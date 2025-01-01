Спектакль Жила-была Нотка

Приглашаем юных зрителей и их родителей на увлекательное музыкальное путешествие вместе с синьорой Гаммой и веселой ноткой Ля! Это уникальное представление позволит детям узнать о волшебном мире музыки и её истории.
На сцене вас ждут сказочные герои, которые расскажут о возникновении великого искусства — музыки. В ходе спектакля они познакомят зрителей с различными музыкальными инструментами, существовавшими в далеком прошлом. Дети увидят, как играют на струнных, духовых, клавишных и ударных инструментах, и смогут оценить красоту каждого звучания.
Не упустите возможность подарить вашим детям удивительное знакомство с миром музыки и искусства!