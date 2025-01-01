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Жила-была Клавочка
Билеты от 500₽
Киноафиша Жила-была Клавочка

Спектакль Жила-была Клавочка

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

История о любви и надежде по повести Бориса Васильева на сцене Театра Российской армии

Спектакль «Жила-была Клавочка» переносит зрителей в послевоенное время, когда суровая реальность ставит человека перед лицом жестокости и равнодушия. Главная героиня, Клавочка, - молодая девушка, которая только что потеряла мать и пытается выжить в мире, где каждый занят лишь собой.

Поиск тепла и дружбы

Недавняя школьница Клавочка отчаянно стремится найти друга, который смог бы поддержать её в трудные времена. Однако окружающие её люди, будь то коллеги по работе или соседи по коммуналке, погружены в свои заботы и не способны на сочувствие. Однажды столкнувшись с безразличием общества, она задается вопросами: «Сумею ли я выстоять в этом мире? Возможно ли, что любовь сможет победить ненависть?»

Жестокость и надежда

Автор повести, Борис Васильев, дает жесткий ответ на эти вопросы, но молодой режиссер Арина Бессергенева находит в этой истории свет и надежду. Несмотря на все трудности, она показывает, что даже в самые тёмные времена существует возможность для сострадания и поддержки.

Интересные факты

Спектакль основан на знаменитой повести Бориса Васильева, известного своими произведениями о человеческих судьбах в условиях войны и мира. Постановка выделяется своей глубокой эмоциональной подачей и актуальностью тем, которые поднимаются в ней.

Не упустите возможность увидеть этот трогающий спектакль, который заставит задуматься о важности человеческого тепла и поддержки в нашем обществе.

Режиссер
Арина Бессергенева
В ролях
Мария Белоненко
Мария Белоненко
Александр Рожковский
Екатерина Лютова
Инна Серпокрыл
Любовь Баленко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽
28 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

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