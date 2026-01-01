Спектакль «Жила-была деревенька» на сцене театра им. Мустая Карима

Саратовский театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» представит свой интерактивный фольклорный спектакль в Уфе. Это мероприятие обещает стать ярким событием для всей семьи.

О спектакле

«Жила-была деревенька» — это увлекательная постановка, в которой артисты вместе со зрителями переживают историю взросления ребёнка. Спектакль основан на народных обрядах, песнях и играх, проводя зрителей по циклу «Жизнь человека в русском фольклоре». Он бережно знакомит с традициями русской деревни, начиная от колыбельных и потешек и заканчивая активными играми и сказками.

Проект был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, что подчеркивает его культурную значимость и актуальность.