«Сказка о рыбаке и рыбке»: новая интерпретация классики в Новошахтинском драмтеатре

Каждому ребенку известна «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Сергеевича Пушкина. Но о чем на самом деле эта история? О жадности и алчности? Или, возможно, о безмерной любви старика к своей старухе, с которой он прожил тридцать лет и три года у самого синего моря?

Зрителей ждет удивительное приключение в царстве морских глубин. Спектакль предлагает новое видение классической сказки, сосредотачиваясь на стремлении старика сделать свою жену самой счастливой. Организаторы приглашают зрителей посмотреть на любимую историю под другим углом. В ней скрыта безграничная и безусловная любовь, которая бросает вызов стандартным трактовкам.

Режиссерская интерпретация

Режиссером спектакля является Тимур Кулов — обладатель Российской национальной театральной премии «Золотая маска». По его словам, новая версия сказки отличается от оригинала акцентами: она глубже исследует жизнь старика и старухи, их отношения и причины, по которым они терпят друг друга.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию на сцене! Спектакль обещает быть не только зрелищным, но и трогающим до глубины души. Приходите и погрузитесь в мир Пушкина, где истинные чувства и человеческие отношения стоят на первом месте.