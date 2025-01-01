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Жил-был суфлер!
Киноафиша Жил-был суфлер!

Спектакль Жил-был суфлер!

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Жил-был суфлёр!» в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина

30 и 31 мая в 19:00 Театр Эстрады имени Аркадия Райкина представит премьеру спектакля «Жил-был суфлёр!» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного артиста России Юрия Гальцева.

Сюжет и концепция

В центре сюжета — фантазия на тему театральной жизни. Это история о судьбе маленького человека в суфлерской будке, который всю жизнь прячется в тени сценической ракушки, подсказывая текст «звёздам»... Но в этом ли его предназначение?

Пока ведущий концерта объявляет номера, наш герой всё больше погружается в свои воспоминания и мечты. Зрители начинают видеть мир глазами тихого суфлера. В лучших традициях эстрадного жанра на сцене переплетутся юмор и лирика, гротеск и драма, анекдотические ситуации и проникновенные монологи.

Музыкальная программа

Зрители услышат любимые песни советских времен в исполнении блистательных артистов Театра Эстрады. Окунитесь в атмосферу приятной ностальгии, музыки и хорошего настроения!

Мнение режиссера

Заслуженный артист России Юрий Гальцев делится: «Идея спектакля родилась из образа открытой летней эстрады-Ракушки, одного из символов культуры советской эпохи. Эта легкость, атмосфера «зеленого» спектакля мне захотелось отразить в новой постановке. Сюжет мы сочинили вместе с молодыми талантливыми драматургами Настасьей Федоровой и Глебом Колондо; многие идеи, нашедшие отражение на сцене, принадлежат самим артистам. Благодаря нашему коллективному творчеству родилась история о жизни театрального суфлера, обрамленная динамичным и увлекательным музыкальным сценическим действием!»

Творческая команда

  • Режиссер-постановщик: Засл. арт. России Юрий Гальцев
  • Художник-постановщик: Алиса Юфа
  • Художник по свету: Карина Колумбаева
  • Хореограф: Никита Борис
  • Педагог по вокалу: Артур Ераносов
  • Музыкальное оформление: Егор Малахов
  • Помощник режиссера: Полина Чебыкина
  • Авторы драматического текста: Настасья Федорова и Глеб Колондо

Возрастное ограничение

Спектакль имеет возрастное ограничение 12+

Режиссер
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
В ролях
Роман Виноградов
Владимир Пискун
Егор Малахов
Анастасия Лазо
Мария Насырова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
14:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
14:00 от 500 ₽ 19:00

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