Спектакль Жил-был суфлер!

Премьера спектакля «Жил-был суфлёр!» в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина

30 и 31 мая в 19:00 Театр Эстрады имени Аркадия Райкина представит премьеру спектакля «Жил-был суфлёр!» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного артиста России Юрия Гальцева.

Сюжет и концепция

В центре сюжета — фантазия на тему театральной жизни. Это история о судьбе маленького человека в суфлерской будке, который всю жизнь прячется в тени сценической ракушки, подсказывая текст «звёздам»... Но в этом ли его предназначение?

Пока ведущий концерта объявляет номера, наш герой всё больше погружается в свои воспоминания и мечты. Зрители начинают видеть мир глазами тихого суфлера. В лучших традициях эстрадного жанра на сцене переплетутся юмор и лирика, гротеск и драма, анекдотические ситуации и проникновенные монологи.

Музыкальная программа

Зрители услышат любимые песни советских времен в исполнении блистательных артистов Театра Эстрады. Окунитесь в атмосферу приятной ностальгии, музыки и хорошего настроения!

Мнение режиссера

Заслуженный артист России Юрий Гальцев делится: «Идея спектакля родилась из образа открытой летней эстрады-Ракушки, одного из символов культуры советской эпохи. Эта легкость, атмосфера «зеленого» спектакля мне захотелось отразить в новой постановке. Сюжет мы сочинили вместе с молодыми талантливыми драматургами Настасьей Федоровой и Глебом Колондо; многие идеи, нашедшие отражение на сцене, принадлежат самим артистам. Благодаря нашему коллективному творчеству родилась история о жизни театрального суфлера, обрамленная динамичным и увлекательным музыкальным сценическим действием!»

Творческая команда

Режиссер-постановщик: Засл. арт. России Юрий Гальцев

Засл. арт. России Юрий Гальцев Художник-постановщик: Алиса Юфа

Алиса Юфа Художник по свету: Карина Колумбаева

Карина Колумбаева Хореограф: Никита Борис

Никита Борис Педагог по вокалу: Артур Ераносов

Артур Ераносов Музыкальное оформление: Егор Малахов

Егор Малахов Помощник режиссера: Полина Чебыкина

Полина Чебыкина Авторы драматического текста: Настасья Федорова и Глеб Колондо

Возрастное ограничение

Спектакль имеет возрастное ограничение 12+