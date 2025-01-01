Спектакль Жил-был суфлер!

30 и 31 мая в 19:00 Театр Эстрады имени Аркадия Райкина представит премьеру спектакля «Жил-был суфлёр!» в постановке художественного руководителя театра, заслуженного артиста России Юрия Гальцева.
В центре сюжета — фантазия на тему театральной жизни. Это история о судьбе маленького человека в суфлерской будке, который всю жизнь прячется в тени сценической ракушки, подсказывая текст «звёздам»... Но в этом ли его предназначение?
Пока ведущий концерта объявляет номера, наш герой всё больше погружается в свои воспоминания и мечты. Зрители начинают видеть мир глазами тихого суфлера. В лучших традициях эстрадного жанра на сцене переплетутся юмор и лирика, гротеск и драма, анекдотические ситуации и проникновенные монологи.
Зрители услышат любимые песни советских времен в исполнении блистательных артистов Театра Эстрады. Окунитесь в атмосферу приятной ностальгии, музыки и хорошего настроения!
Заслуженный артист России Юрий Гальцев делится: «Идея спектакля родилась из образа открытой летней эстрады-Ракушки, одного из символов культуры советской эпохи. Эта легкость, атмосфера «зеленого» спектакля мне захотелось отразить в новой постановке. Сюжет мы сочинили вместе с молодыми талантливыми драматургами Настасьей Федоровой и Глебом Колондо; многие идеи, нашедшие отражение на сцене, принадлежат самим артистам. Благодаря нашему коллективному творчеству родилась история о жизни театрального суфлера, обрамленная динамичным и увлекательным музыкальным сценическим действием!»
Спектакль имеет возрастное ограничение 12+