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Жил-был король
Киноафиша Жил-был король

Спектакль Жил-был король

Постановка
ТриЧетыре 6+
Режиссер Светлана Дорожко
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Яркий кукольный спектакль по мотивам сказок Сергея Седова

Приглашаем вас на увлекательное театральное действие, основанное на сказках современного российского писателя Сергея Седова. Это уникальный спектакль представляет собой яркий коллаж из коротких историй об обыкновенном Короле одного необыкновенного королевства.

Необычные персонажи и захватывающие сюжеты

В этом спектакле звери, погибшие на охоте, оживают и убегают в лес. Гигантская птица Рух «сослепу» путает человека с диковинным зверем, а Кухарка спасает Короля от надоедливых невест. Нелепая Смерть, в свою очередь, изгоняется весёлой свадебной толпой. Каждый из этих персонажей добавляет свою изюминку в историю, наполняя её юмором и неожиданными поворотами.

Эстетика спектакля

Спектакль привлекает внимание не только своими увлекательными сюжетами, но и колоритными декорациями, оригинальной авторской музыкой и эксцентричной игрой артистов. Все эти элементы создают нестандартное театральное действие, которое будет интересно как детям, так и взрослым.

Для кого этот спектакль?

Если вы ищете яркие впечатления для всей семьи, этот спектакль станет отличным выбором. Его ироничные сюжеты и выразительные персонажи подарят незабываемые эмоции и заставят смеяться и радоваться зрителей любого возраста.

Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное событие!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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