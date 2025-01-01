Геракл: путь к свободе и самопознанию. Спектакль для всей семьи

Геракл — самый главный герой Древней Греции, могучий сын царя богов Зевса. Он совершил уже семь из своих двенадцати знаменитых подвигов. Осталось всего пять, и, возможно, он обретет свободу, прекратив службу у царя Эврисфея. Но сможет ли полубог преодолеть все препятствия на своем пути?

На своем пути Геракл сразился с великаном Герионом, у которого не одна голова, а целых три! Ему удалось поймать свирепого пса Цербера, охраняющего вход в Аид — царство мертвых. Геракл также одолел Керинейскую лань и Критского быка. Но вот она — долгожданная свобода. Какова она на самом деле? И что с ней делать? Возможно, путь к цели интереснее и увлекательнее, чем сама цель, когда она уже достигнута.

Этот спектакль станет отличным выбором для семейного просмотра. В нем много юмора, который будет близок как детям, так и взрослым.

О спектакле

Режиссер: Сергей Аронин

Автор текста: Михаил Бартенев

Художник: Ольга Пашаева

Актеры: Сергей Аронин, Маргарита Шилова