Жил-был Гальцев
Киноафиша Жил-был Гальцев

Жил-был Гальцев

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Возраст 12+

О концерте

Юбилейный концерт Юрия Гальцева

Концерт «Жил-был Гальцев», приуроченный к 65-летию художественного руководителя Театра Эстрады, обещает стать одним из самых ярких событий сезона. Юбилейная программа, как и сам герой вечера — заслуженный артист России Юрий Гальцев, живая, непредсказуемая и наполненная импровизацией.

Что ждет зрителей

Зрителей ждут любимые юмористические номера и скетчи, ставшие классикой российской эстрады. В программе также представлены новые этюды в исполнении актеров Театра Эстрады. Здесь найдется место как пародиям и клоунаде, так и пластике и тонкому лиризму.

Уникальность вечера

Искрометный смех и трогательные баллады делают этот юбилейный концерт по-настоящему особенным событием. Многогранность таланта Юрия Гальцева не оставит равнодушным никого.

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Исполнители
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев

Купить билет на концерт Жил-был Гальцев

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
от 2000 ₽

