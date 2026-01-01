Юбилейный концерт Юрия Гальцева

Концерт «Жил-был Гальцев», приуроченный к 65-летию художественного руководителя Театра Эстрады, обещает стать одним из самых ярких событий сезона. Юбилейная программа, как и сам герой вечера — заслуженный артист России Юрий Гальцев, живая, непредсказуемая и наполненная импровизацией.

Что ждет зрителей

Зрителей ждут любимые юмористические номера и скетчи, ставшие классикой российской эстрады. В программе также представлены новые этюды в исполнении актеров Театра Эстрады. Здесь найдется место как пародиям и клоунаде, так и пластике и тонкому лиризму.

Уникальность вечера

Искрометный смех и трогательные баллады делают этот юбилейный концерт по-настоящему особенным событием. Многогранность таланта Юрия Гальцева не оставит равнодушным никого.

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!