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Жихарка
Киноафиша Жихарка

Спектакль Жихарка

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль по русской народной сказке

Спектакль «Жихарка» приглашает зрителей в мир русских народных сказок, где герои сталкиваются с простыми, но важными жизненными уроками. Здесь дружба, ответственность и смекалка помогают героям справиться с любыми трудностями.

Сюжет

В маленьком домике, спрятанном в лесу, живут Жихарка и его друзья — Кот и Воробей. Пока друзья ездят на ярмарку за покупками, Жихарка остаётся дома, готовит еду и следит за хозяйством. Но рядом бродит хитрая Лиса, которая постоянно придумывает, как обмануть мальчика и затащить его к себе домой.

Ключевая интрига: Однажды Жихарка забывает запереть дверь, и Лиса, переодевшись в Бабайку, пытается обманом его захватить. Как Жихарка справится с этой ситуацией и что сделают его друзья?

Для кого

Этот спектакль будет интересен детям и их родителям. Маленькие зрители получат удовольствие от ярких персонажей и захватывающего сюжета, а взрослые смогут вспомнить любимые мотивы русских сказок.

Не упустите возможность вместе с Жихаркой, Котом и Воробьем отправиться в увлекательное приключение и узнать, что случится, когда Лиса постучится в дверь.

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Никита Бондаренко
Денис Раптанов
Алексей Романов
Руслан Шилкин
Богдан Смоляницкий

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В других городах
Август
Сентябрь
22 августа суббота
12:00
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 600 ₽
5 сентября суббота
12:00
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 600 ₽

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