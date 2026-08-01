Спектакль по русской народной сказке

Спектакль «Жихарка» приглашает зрителей в мир русских народных сказок, где герои сталкиваются с простыми, но важными жизненными уроками. Здесь дружба, ответственность и смекалка помогают героям справиться с любыми трудностями.

Сюжет

В маленьком домике, спрятанном в лесу, живут Жихарка и его друзья — Кот и Воробей. Пока друзья ездят на ярмарку за покупками, Жихарка остаётся дома, готовит еду и следит за хозяйством. Но рядом бродит хитрая Лиса, которая постоянно придумывает, как обмануть мальчика и затащить его к себе домой.

Ключевая интрига: Однажды Жихарка забывает запереть дверь, и Лиса, переодевшись в Бабайку, пытается обманом его захватить. Как Жихарка справится с этой ситуацией и что сделают его друзья?

Для кого

Этот спектакль будет интересен детям и их родителям. Маленькие зрители получат удовольствие от ярких персонажей и захватывающего сюжета, а взрослые смогут вспомнить любимые мотивы русских сказок.

Не упустите возможность вместе с Жихаркой, Котом и Воробьем отправиться в увлекательное приключение и узнать, что случится, когда Лиса постучится в дверь.