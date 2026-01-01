Спектакль Жихарка

Музыкальная сказка для детей в Новосибирске

Молодёжный театр «Драма» Новосибирска представляет музыкальный спектакль, основанный на русских народных сказках. В центре сюжета — Тятенька, Маменька и их непослушная дочь Жихарка.

Жихарка, хоть и хороша собой, не внемлет советам родителей и любит шалить. Когда Маменька и Тятенька отправляются на ярмарку, девочку похищает хитрая Лиса. На протяжении спектакля Жихарке предстоит столкнуться с различными трудностями, проявить смекалку, храбрость и доброту.

Эта музыкальная постановка станет настоящим открытием для ценителей сказочных историй и качественного театра. Главный урок, который ждет наших зрителей — это важность слушаться взрослых и избегать общения с незнакомцами, в частности, «Лисой». Придите и насладитесь атмосферой волшебства и музыки!