«Жігіттер» тобы
Киноафиша «Жігіттер» тобы

«Жігіттер» тобы

О концерте

«Жігіттер» тобы - аналарға арналған мерекелік концерт Алматыда!

10 наурызда Алматы қаласы, Республика сарайында «Жігіттер» тобы үлкен мерекелік концерт өткізеді. Кеш барысында сағынышқа толы, ел есінде қалған хит әндер және тыңдармандарға жаңалық болатын жаңа хиттар орындалады.

Концерт - бұл тек музыкалық шоу ғана емес, сондай-ақ жүрек жылуын сезінуге, мерекелік көңіл-күйге бөленуге арналған ерекше кеш. Арнайы сахналық қойылымдар, көркем безендіру және топтың ерекше энергиясы сізге ұмытылмас әсер сыйлайды.

Билеттер тікелей сайттан сатып алуға болады. Бұл кеш - ана жүрегін қуантатын, отбасы мен жақындарыңызды шақыруға тамаша мүмкіндік!

Купить билет на концерт «Жігіттер» тобы

Март
10 марта вторник
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

