Жестяной барабан
Киноафиша Жестяной барабан

Спектакль Жестяной барабан

18+
Режиссер Полина Алехина
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Жестяной барабан» в Санкт-Петербурге

20 октября в 19:00 состоится долгожданная премьера спектакля «Жестяной барабан», созданного по известному роману Гюнтера Грасса. Этот мастерский адаптированный труд обещает погрузить зрителей в уникальный мир, полный абсурдного реализма и глубоких философских размышлений.

О произведении Гюнтера Грасса

Роман «Жестяной барабан» был опубликован в 1959 году и сразу же завоевал признание критиков, став основополагающим произведением в литературе XX века. Грасс, используя образ главного героя — Оскара Мацерата, показывает, как события Второй мировой войны и послевоенной Европы отражаются на жизни отдельного человека, его выборе и взглядах. В спектакле сохраняется тот уникальный стиль, который так характерен для произведения Грасса.

Интересные факты

«Жестяной барабан» является не только литературной классикой, но и вдохновил множество кинопостановок и театральных адаптаций. В 1979 году вышла одноименная фильм-экранизация, которая завоевала «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм». Спектакль представляет собой уникальную возможность увидеть эту историю на театральной сцене в живом исполнении.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального события!

Купить билет на спектакль Жестяной барабан

Октябрь
20 октября понедельник
19:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 1000 ₽

