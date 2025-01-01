Спектакль Жестокий водевиль

Новая интерпретация классики: «Без вины виноватые» на Таганке

Спектакль «Без вины виноватые» открывает перед зрителем новую грань известной пьесы А. Н. Островского. Это история о русских Ромео и Джульетте, которые не ушли в небытие, а остались жить, скрываясь от всех.

Сюжет спектакля

Центральной фигурой является женщина, однажды обманутая любимым. Она теряет всё: любимого мужа и маленького сына, о котором полагает, что он мёртв. Однако годы спустя известная актриса возвращается в город своего детства, чтобы вернуть утраченные мечты и обрести себя.

Погружение в интриги

На пути героини возникают призраки юности и водоворот интриг, которые заставляют задуматься о том, что без вины виноватых не бывает. Интриги, направленные против других, нередко оборачиваются против самих себя, подводя зрителей к мысли о том, что всё, что мы считаем утраченным, может быть вновь найдено.

Факты о пьесе

«Без вины виноватые» стало одним из последних произведений А. Н. Островского. В своих воспоминаниях он писал: «Это очень дорогое для меня произведение, на отделку которого потрачено много труда и энергии». Островский стремился показать, что даже после многих лет творчества его идеи остаются свежими, а художественные соображения могут вдохновить даже маститого автора.

Полезная информация

Спектакль идет с двумя антрактами, что позволяет зрителям насладиться атмосферой и обсудить увиденное. Обратите внимание, что в состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.

Не упустите шанс увидеть этот уникальный спектакль, который заставит вас переосмыслить ценности и последствия собственных поступков!