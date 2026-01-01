Жестокий урок
Продолжительность 70 минут

О спектакле

Жестокий урок: театральный эксперимент

Народный Молодежный театр «Современник» рад представить новый спектакль «Жестокий урок». Это постановка, основанная на реальном психологическом эксперименте, проведенном на рубеже веков, который открыл новые горизонты в понимании человеческого поведения.

Спектакль рассказывает о необычном дне, происходящем в стенах учебного заведения. Как обычные студенты и профессор с ассистенткой сталкиваются с неожиданными испытаниями, позволяя зрителям задуматься о границах человеческого восприятия и ответственности.

Темы и идеи

Каждый персонаж оказывается перед лицом своего собственного «жестокого урока», заставляя задуматься о последствиях своих действий и моральных дилеммах. Эта история актуальна в любой эпохе, и ее глубокий подтекст останется с вами надолго.

О театре

Народный Молодежный театр «Современник» уже давно зарекомендовал себя как создатель глубоких и актуальных постановок, обращаясь к важным социальным и психологическим вопросам. Не упустите шанс увидеть этот захватывающий спектакль.

