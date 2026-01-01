«Жестокий роман» в Театр-фестивале «Балтийский дом»

В новом спектакле театра-фестиваля «Балтийский дом» звучит музыка народного артиста СССР Андрея Петрова. Постановка основана на вечной истории о любви и страсти, которая волнует зрителей разных поколений. Режиссер подчеркивает, что пьеса Островского привлекает своей вне времени актуальностью, сочетая пронзительный лиризм с жесткой прагматичностью.

Сюжет

Центральной темой спектакля является роковой любовный треугольник, который становится ловушкой для главной героини, Ларисы Огудаловой. Влюбившись в дворянина Паратова, Лариса сталкивается с его внезапным исчезновением. В отчаянии она соглашается выйти замуж за чиновника Карандышева. Когда Паратов возвращается, Лариса готова пожертвовать всем ради своей любви. Какие последствия будут у этого выбора?

Музыка и Актерский состав

В спектакле используются музыкальные произведения Андрея Петрова, который создавал музыку к знаменитому фильму Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Романсы из этого фильма, такие как «Любовь – волшебная страна» и «А напоследок я скажу…», стали популярными и любимыми зрителями.

Адаптация пьесы к сцене была осуществлена Сусанной Цирюк, автором русских версий таких мюзиклов, как «Аладдин», «Бонни и Клайд» и «Мисс Сайгон». Молодое поколение актеров театра «Балтийский дом» представляет пьесу с новой интерпретацией, добавляя свежий взгляд на известную историю.

Тематика и Актуальность

Спектакль исследует тему любви в самом широком смысле слова, раскрывая её как естественное состояние человеческой души. Он подчеркивает вечные вопросы выбора между материальным благополучием и истинным чувством, затрагивая универсальные человеческие переживания.

Приходите и откройте для себя новый взгляд на классическую историю о любви и жертвах ради своих чувств.