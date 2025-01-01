«Жестокие игры»: новая интерпретация классики

Кай, Никита и Терентий, представляют собой «золотую молодежь» эпохи застоя, стремящуюся избежать взрослой жизни. Они стоят на пороге взросления, но никак не могут перейти из беззаботного детства в самостоятельную жизнь с её трудностями и ответственностью. Однако встреча с таинственной девушкой Нелей меняет привычный уклад их существования, заставляя каждого из героев по-новому взглянуть на жизненные ценности.

Классика Алексея Арбузова

Пьеса «Жестокие игры» была написана в 1978 году и с тех пор стала одной из самых известных работ Алексея Арбузова. Несмотря на то что мир изменился, вопросы, которые поднимаются в этой истории, по-прежнему актуальны для молодого поколения. Непрошенное взросление, концепции дружбы и любви, поиск своего места в жизни — всё это остаётся важным и для современных зрителей.

Музыка 1970-х в современном свете

Музыкальное оформление спектакля основано на мотивах 1970-х годов. Авторы проекта стремятся исследовать, как эта музыка откликается в современном мире и насколько она актуальна сегодня. В звукоряд спектакля будут включены известные композиции той эпохи, что позволит создать атмосферу времени и настроения героев.

Режиссёр — Фаина Колоскова

Спектакль поставила актриса и режиссёр Фаина Колоскова, хорошо известная зрителям по своей работе «Мерехлюндия-эскиз», которая с успехом идёт на сцене ЦДР на Беговой. Фаина Колоскова делится своими мыслями о проекте: «В этом спектакле я бы хотела поговорить о таком важном понятии, как «семья», но не в общепринятом понимании, а в более широком плане. Что такое «семья» в коллективе? Что такое «дом»? Как его найти в своём сердце? Как построить, а не разрушать? Через препятствия и уроки герои будут учиться любви, принятию и терпению».

Постановка объединит опытных артистов ЦДР и молодых выпускников кафедры саунд-драмы ГИТИСа, что обещает интересный микс идей и творческого подхода. Спектакль «Жестокие игры» — это не только возвращение к классике, но и предложение нового взгляда на вечные вопросы, которые волнуют каждого из нас.