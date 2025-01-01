Ностальгическая история по пьесе А. Арбузова "Жестокие игры"

Зрителей ждет ностальгическая история по пьесе А. Арбузова «Жестокие игры». Спектакль в двух действиях, представленный молодыми и талантливыми актерами мастерской народного артиста России А. И. Шейнина Института современного искусства (ИСИ), обещает погрузить в мир глубоких эмоций и размышлений.

Сюжет и темы спектакля

Главный герой Кай, в исполнении Владислава Солдатенкова и Павла Ломакина, сталкивается с жестокими играми жизни и отношения между отцами и детьми. Спектакль поднимает важные вопросы: что значит любовь? Как понять ценность человека в своей жизни? Сможете ли вы пережить «жестокие игры» вместе с героями?

Актерский состав

На сцене зрители увидят выдающуюся игру молодых актеров:

Неля - Анастасия Назаренко / Алиса Рудакова

Кай - Владислав Солдатенков / Павел Ломакин

Терентий - Александр Раевский / Георгий Краснов

Никита - Григорий Кетов / Федор Тимофеев

Девушка, похожая на ангела - Анастасия Щенева

Девица, совсем не похожая на ангела - Мария Суркина / Валерия Возная

Мишка Земцов - Никита Светлицкий / Евгений Павлов

Маша Земцова - Анфиса Ефимова

Мать Нели - Ксения Задорина / Полина Яворская

Любася - Алина Авдеева / Алиса Семчук

Константинов - Михаил Шестаков / Максим Салос

Олег Павлович - Даниил Быстрозоров

Ловейко - Никита Светлицкий / Александр Раевский

Творческая команда

Режиссером спектакля является Е. Г. Николаева. Постановку танцев курирует А. С. Родоченко. Звукорежиссеры - Георгий Краснов и Александр Раевский. Художник по свету - Яна Янатьева и Анфиса Ефимова. Художник по костюмам - Елена Алексеевна Николаева.

Приглашаем на спектакль!

Этот вечер в арт-центре ИСИ обещает стать настоящим испытанием для ваших чувств и размышлений. Узнайте, сможет ли ваша любовь к подросшим детям выдержать проверку на прочность. Не упустите возможность увидеть, как судьбы персонажей органично вплетаются в декорации, создавая незабываемую атмосферу. Приходите и переживите «жестокие игры» вместе!