Жестокие игры
12+
Режиссер Екатерина Николаева
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Ностальгическая история по пьесе А.Арбузова "Жестокие игры"

Приглашаем вас на ностальгическую историю по пьесе А. Арбузова «Жестокие игры». Спектакль в двух действиях, который погружает зрителей в мир эмоциональных переживаний и сложных человеческих отношений.

О чем спектакль?

Каждый любитель театра знаком с фразой: «Извините, а у Вас нет лишнего билетика!?». Этот спектакль, поставленный молодыми и талантливыми актерами мастерской народного артиста России А. И. Шейнина Института современного искусства (ИСИ), заставляет задуматься о ценности человеческих отношений и о том, что значит играть в жестокие игры с близкими.

Главный герой, Кай, останавливается в своем развитии из-за ледяного осколка, который попадает ему в сердце. Он становится наблюдателем своей жизни, и только жестокая игра с окружающими может помочь ему осознать свою роль в ней. Спектакль поднимает важные вопросы: являются ли отцы и их недолюбленные дети лишь штампом, частной трагедией или традицией поколений?

Эмоциональная палитра спектакля

С молодостью приходит не только обаяние, но и пронзительно звенящий нерв, доводящий восприятие до предела. Актеры не просто играют жестокость — они становятся ею. Это тот самый момент, когда хочется спрятать голову под подушку, но в то же время искры смеха, сарказма и иронии помогают смягчить удар. Зритель невольно вспоминает, что уже проходил через подобные переживания.

Судьбы персонажей

Спектакль смотрится как влитой на сцене арт-центра ИСИ. Судьбы персонажей органично вплетаются в декорации и актерскую игру восходящих талантов, создавая кружево повествования. Зритель получает возможность пережить высокие эмоции и осмыслить свои отношения с подросшими детьми.

Актерский состав

В спектакле задействованы:

  • Неля — Анастасия Назаренко / Рудакова Алиса
  • Кай — Солдатенков Владислав / Ломакин Павел
  • Терентий — Раевский Александр / Краснов Георгий
  • Никита — Григорий Кетов / Тимофеев Федор
  • Девушка, похожая на ангела — Щенева Анастасия
  • Девица, совсем не похожая на ангела — Суркина Мария / Возная Валерия
  • Мишка Земцов — Светлицкий Никита / Павлов Евгений
  • Маша Земцова — Ефимова Анфиса
  • Мать Нели — Задорина Ксения / Яворская Полина
  • Любаша — Авдеева Алина / Семчук Алиса
  • Константинов — Шестаков Михаил / Салос Максим
  • Олег Павлович — Быстрозоров Даниил
  • Ловейко — Светлицкий Никита / Раевский Александр

Команда постановки

Режиссер-постановщик: Е. Г. Николаева
Постановщик танцев: А. С. Родоченко
Звукорежиссеры: Георгий Краснов, Александр Раевский
Художник по свету: Яна Янатьева, Анфиса Ефимова
Художник по костюмам: Елена Алексеевна Николаева

Приглашаем на спектакль!

Закончится ли этот вечер долгожданным осмыслением? Выдержит ли проверку на прочность ваша любовь к своим подросшим детям? Осмельтесь узнать это сами и, возможно, сможете пережить «Жестокие игры» вместе!

