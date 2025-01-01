Меню
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева 12+
Возраст 12+

Спектакль "Жестокая правда": Откровения о наркотической зависимости

Проблема наркотической зависимости в современном мире одна из самых животрепещущих. В спектакле «Жестокая правда» Лакского музыкально-драматического театра имени Эффенди Капиева зрители смогут увидеть пять историй, пять героев и пять судеб, связанных с этой трагической темой.

Личные трагедии и пути к исцелению

Каждая история – это личная трагедия человека, который столкнулся с наркозависимостью. Спектакль предлагает зрителю погрузиться в мир людей, преодолевших эту проблему. Как они живут? Что чувствуют? Какие мысли их посещают по утрам и вечерам? Эти вопросы становятся центральными в повествовании.

Невыдуманные истории

Спектакль основан на реальных событиях и вдохновлен настоящими историями людей. Это не просто театральное представление, а глубокое исследование человеческих душ, надломленных внутренними демонами.

Будущее за пределами зависимости

Главный вопрос, на который ищут ответ герои спектакля: есть ли у них будущее? Как они могут двигаться дальше, несмотря на все испытания? Эти темы будут раскрыты через призму их личного опыта и борьбы.

Не упустите возможность увидеть «Жестокую правду» и задуматься о важности поддержки и понимания в борьбе с зависимостями. Спектакль уже стал знаковым событием в театральной жизни и продолжает привлекать внимание зрителей.

Расписание

