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Жесткий стендап
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Жесткий стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер черного юмора: смех без границ!

Приготовьтесь к вечеру, наполненному черным юмором! Комики выступят с провокационными шутками, которые заставят вас смеяться без стыда. Это шоу идеально подходит для тех, кто ценит откровенную комедию на грани.

Комики, которые вас удивят

В этот вечер на сцене выступят участники известных стендап-фестивалей, а также звезды YouTube и телевизионных проектов. Каждый из них принесет свою уникальную манеру подачи и оригинальные шутки, которые не оставят вас равнодушными.

Уютная атмосфера и вкусная еда

В течение всего вечера у вас будет возможность заказывать еду и напитки прямо во время шоу. Это создаст комфортную атмосферу и позволит вам полностью расслабиться, наслаждаясь юмором.

Приходите и смейтесь от души!

Если вы готовы к жесткому, но смешному контенту, не упустите шанс посетить это мероприятие. Обещаем, что вечер пройдет в легкой, непринужденной обстановке, где смех — это главное правило!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Нижний Новгород, 10 августа
Русский паб Нижний Новгород, Пискунова, 21/2
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Нижний Новгород, 24 августа
Русский паб Нижний Новгород, Пискунова, 21/2
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