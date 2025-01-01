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Жестче чем Stand Up
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Жестче чем Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу «Жёстче, чем Stand-up» от Филиала Комедии в Казани

Филиал Комедии с гордостью анонсирует новое шоу «Жёстче, чем Stand-up». Это уникальное мероприятие подарит зрителям возможность насладиться стендапом в его самой откровенной и смелой форме.

Откровенные шутки от казанских комиков

Стендап-комики Казани готовы порадовать вас своим лучшим материалом на самые разнообразные темы. В отличие от привычных форматов, здесь не будет места для «ванильных» шуток и цензуры. Это шоу — настоящая находка для тех, кто жаждет большего откровения и искренности в юморе.

Без границ и предрассудков

На «Жёстче, чем Stand-up» зрители могут забыть о косых взглядах и осуждении. Комики выступят с жёсткими и запоминающимися шутками, которые точно заставят вас смеяться до слёз. Это вечер, где смех становится настоящим искусством, а вы — его активным участником.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого уникального стендап-шоу! Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Готовы смеяться без границ? Тогда ждем вас на «Жёстче, чем Stand-up»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 23 июля
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 700 ₽
Казань, 30 июля
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

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