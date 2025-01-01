Трогательный спектакль с донским колоритом и казачьими песнями для самых маленьких

Время гражданской войны. В такой сложный период на свет появился жеребенок, которого назвали Маленький. Вокруг бушуют бои, и жизнь его кажется лишней в этом хаосе. Но что ждет его в будущем? Сумеет ли защитить его мать Рыжуха и верный друг, мальчик Мишка?

Драматургия и стиль

Этот трогательный спектакль пронизан донским колоритом и наполнен казачьими песнями. В нем гармонично сочетаются тростевые куклы и актеры «в живом плане», что создает уникальную атмосферу и визуальный ряд.

Эмоциональное воздействие

Спектакль оказывает сильное эмоциональное воздействие как на взрослых, так и на юных зрителей. Художественный руководитель театра Андрей Владимирович Крат отмечает: В спектакле показывается, что человек – это, прежде всего, человек. Даже во время самых серьезных потрясений. Происходящее на сцене заставляет зрителей задуматься о незащищенности всего живого перед лицом суровой действительности.

Рекомендации

Спектакль рекомендован для просмотра с пяти лет, что делает его отличным выбором для семейного похода в театр.