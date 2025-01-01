Меню
Жеребёнок дарит счастье
Киноафиша Жеребёнок дарит счастье

Спектакль Жеребёнок дарит счастье

Продолжительность 1 час 30 минут

О спектакле

Новогодняя сказка-спектакль «Жеребёнок дарит счастье»

Каждый Новый год несет в себе атмосферу волшебства и ожидания чудес. Спектакль «Жеребёнок дарит счастье» подарит вам незабываемые ощущения праздника. Огромный взрослый Дед Мороз и всегда молодая, но тоже внушительных размеров Снегурочка покидают свою снежную обитель, чтобы провести ночь, наполняя дома радостью и весельем.

Сюжет

В центре сюжета - жеребёнок Игорёк, который, хоть и молод, мечтает стать настоящим помощником Деда Мороза. У него появляется шанс показать свою доброту, когда он находит подарок, случайно выпавший из саней Владыки Зимы. Игорёк решает, что его миссия - доставить этот подарок по адресу, несмотря на свои маленькие размеры.

В компании таких колоритных персонажей, как Снеговик, Старый Конь и Снежинка, он отправляется в опасное, но веселое приключение по чертогам вьюг и метелей. Каждый из его друзей добавляет каплю смеха и мажет краски эмоций в это волнующее путешествие.

Новогоднее чудо

«Жеребёнок дарит счастье» - это не просто спектакль для детей, но и комедия для их родителей с атмосферой настоящего новогоднего праздника. Зрители смогут стать свидетелями захватывающих событий, наполненных смехом и искренними моментами. Не упустите возможность разделить радость вместе с персонажами и вернуться в детство.

Не забудьте, что этот спектакль - идеальное место для теплых и уютных семейных вечеров. Приходите, чтобы узнать, чем закончится история Игорька и его друзей - ведь счастье может быть не так далеко, как кажется!

Купить билет на спектакль Жеребёнок дарит счастье

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 5500 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 5500 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 5500 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 5500 ₽
22 декабря понедельник
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 5500 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
23 декабря вторник
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
24 декабря среда
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
25 декабря четверг
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
26 декабря пятница
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
27 декабря суббота
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 5500 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 5500 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
30 декабря вторник
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 4500 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
3 января суббота
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 5500 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 5500 ₽
4 января воскресенье
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
5 января понедельник
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
6 января вторник
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
7 января среда
11:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽
15:00
Пространство «Трансформа» г. Алматы, ул. Маркова 44, 1 этаж
от 7000 ₽

