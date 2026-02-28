Оповещения от Киноафиши
Билеты
Женя Замотаев. Сольный концерт
Билеты от 600₽
18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте

Концерт Жени Замотаева в Still StandUp Club

В клубе «Still StandUp Club» состоится сольный концерт Жени Замотаева. Артист уже успел зарекомендовать себя в мире стендапа, благодаря своим проверенным шуткам и остроумным наблюдениям.

Женя стал популярным благодаря участию в проектах: «Открытый микрофон» на ТНТ, «Стендап Андеграунд» на СТС и «Roast Battle» на Lablecom. Его юмор можно услышать также на платформах Ютуба и в коротких видео.

Концерт обещает удивить любителей стендапа и яркого юмора. Не упустите возможность насладиться атмосферой смеха и творчества!

Февраль
28 февраля суббота
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 600 ₽

