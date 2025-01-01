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Женя Сидоров
Билеты от 750₽
Киноафиша Женя Сидоров

Женя Сидоров

18+
Возраст 18+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Женя Сидоров: Комедийный дебют с неожиданными темами

Комедийный дебют Жени Сидорова, улыбчивого парня из Удмуртии, состоялся в программе Макса +100500. В тот момент его сатирический ролик вызвал немало вопросов как у ведущего, так и у зрителей. Многие не сразу поняли задумку будущего комика, но с тех пор его выступления стали более узнаваемыми и интересными.

Женя Сидоров славится своим уникальным стилем, который сочетает в себе странные, но запоминающиеся мысли и неожиданные повороты. Его темы варьируются от шуток о знакомствах с девушками и переписках в Instagram до размышлений о возможном возвращении Иисуса. Такой широкий диапазон тем делает его выступления непредсказуемыми и увлекательными.

Где увидеть Женины выступления?

Чтобы насладиться монологами Жени Сидорова, вы можете посетить канал Stand-up Сlub №1 и программу «22 комика» на ТНТ4. Здесь вы найдете множество его выступлений, которые подарят вам массу положительных эмоций и заставят задуматься о глубоком.

Не упустите шанс!

Если вы хотите провести вечер в компании искрометного юмора и умных шуток, обязательно приходите на его выступления. Женя Сидоров — это комик, который удивляет и радует, заставляя смеяться и размышлять одновременно.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:00 от 750 ₽

Фотографии

Женя Сидоров

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