Женя Сидоров. Стендап-концерт
Киноафиша Женя Сидоров. Стендап-концерт

Женя Сидоров. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный стендап-концерт Жени Сидорова

Приглашаем вас на уникальный сольный стендап-концерт Жени Сидорова — резидента Stand-up Club #1. Этот талантливый комик и актер уже успел завоевать сердца зрителей благодаря своим выступлениям в таких проектах, как «Разгоны», «Стендап комики» и «Roast battle».

О комике

Женя Сидоров известен своим остроумным стилем и способностью поднимать самые глубокие и актуальные темы в комедийном формате. В его выступлениях вы найдете как элементы личной жизни, так и наблюдения за окружающим миром, сделанные с характерной для него иронией и юмором.

Что ожидать

На концерте зрители смогут насладиться свежими шутками, оригинальными историями и непредсказуемыми поворотами. Каждое выступление — это не просто юмор, а небольшое театрализованное представление, которое заставит вас смеяться от души.

Преимущества посещения

Стендап — это не только возможность развлечься, но и прекрасная возможность провести вечер в компании единомышленников, пообщаться с комиком и насладиться атмосферой живого выступления. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Приходите, чтобы зарядиться положительными эмоциями и хорошим настроением. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт Женя Сидоров. Стендап-концерт

Январь
11 января воскресенье
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1000 ₽

Фотографии

Женя Сидоров. Стендап-концерт

