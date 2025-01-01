Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Женя Сидоров. Стендап-концерт
Киноафиша Женя Сидоров. Стендап-концерт

Женя Сидоров. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный стендап-концерт Жени Сидорова

Приглашаем вас на сольный стендап-концерт Жени Сидорова, резидента Stand-up Club #1. Он известен своим умением смешить и покорять зрителей, участвуя в различных популярных проектах, таких как «Разгоны», «Стендап комики» и «Roast battle». Если вы ищете незабываемые впечатления и заряд положительных эмоций, этот вечер станет отличным выбором.

Что ожидать от выступления?

Женя Сидоров удивляет аудиторию своими остроумными шутками и искренними историями из жизни. Его стиль сочетает элементы наблюдательности и юмора, что делает каждое выступление уникальным. Вы сможете не только посмеяться, но и увидеть, как комик взаимодействует с публикой, создавая особую атмосферу.

Интересные факты о Жене Сидорове

  • Женя начал свою карьеру в стендапе в 2015 году и быстро завоевал популярность.
  • Он является постоянным участником различных комедийных шоу и фестивалей, где демонстрирует свой талант.
  • Сидоров известен своим умением привносить новые темы и актуальные вопросы в свои выступления, делая их близкими каждому зрителю.

Не пропустите возможность увидеть живое выступление этого талантливого комика. Билеты на концерт доступны в продаже. Убедитесь, что вы обеспечили себе место в зале, чтобы насладиться мероприятием полностью!

Купить билет на концерт Женя Сидоров. Стендап-концерт

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
19 сентября пятница
22:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1000 ₽
20 сентября суббота
22:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 1000 ₽

Фотографии

Женя Сидоров. Стендап-концерт

В ближайшие дни

Шоу двух роялей и органа. При Свечах в Соборе
6+
Классическая музыка
Шоу двух роялей и органа. При Свечах в Соборе
23 октября в 20:00 Яани Кирик
от 700 ₽
Готовы струны, ждёт моя гитара
6+
Классическая музыка
Готовы струны, ждёт моя гитара
3 декабря в 19:00 Музей музыки
от 300 ₽
16+
Фестиваль
Фестиваль современного искусства SVODY. Диалог двух хореографических постановок
27 сентября в 20:00 Дом Радио
от 750 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше