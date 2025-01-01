Женя Сидоров. Сольный стендап концерт

Женя Сидоров, комик родом из Удмуртии, продолжает радовать зрителей своими непредсказуемыми выступлениями. Его дебют в мире юмора состоялся в программе «Макс +100500», где он показал свой первый сатирический ролик. Несмотря на то, что тогда его задумка осталась непонятой, сегодня Женя завоевал аудиторию своей уникальной манерой подачи материала.
Монологи Сидорова известны своей неожиданностью и разнообразием тем. Он может легко перейти от шуток о знакомствах с девушками и социальных сетях к более глубоким размышлениям о религии. Такой контраст делает его выступления по-настоящему захватывающими. Каждый зритель найдет что-то близкое и актуальное для себя в его рассказах.
Вы можете насладиться его монологами на канале Stand-up Сlub №1 и в программе «22 комика» на ТНТ4. Не упустите возможность увидеть его вживую — это шоу, которое обещает множество сюрпризов и искренний смех!