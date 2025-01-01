Женя Сидоров. Сольный стендап концерт

Меню
О концерте/спектакле

Неожиданные монологи Жени Сидорова на сцене

Женя Сидоров, комик родом из Удмуртии, продолжает радовать зрителей своими непредсказуемыми выступлениями. Его дебют в мире юмора состоялся в программе «Макс +100500», где он показал свой первый сатирический ролик. Несмотря на то, что тогда его задумка осталась непонятой, сегодня Женя завоевал аудиторию своей уникальной манерой подачи материала.

Странные, но смешные темы

Монологи Сидорова известны своей неожиданностью и разнообразием тем. Он может легко перейти от шуток о знакомствах с девушками и социальных сетях к более глубоким размышлениям о религии. Такой контраст делает его выступления по-настоящему захватывающими. Каждый зритель найдет что-то близкое и актуальное для себя в его рассказах.

Где увидеть выступления?

Вы можете насладиться его монологами на канале Stand-up Сlub №1 и в программе «22 комика» на ТНТ4. Не упустите возможность увидеть его вживую — это шоу, которое обещает множество сюрпризов и искренний смех!

