О концерте/спектакле

Женя Сидоров и Ян Зубков: Концерт в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в Stand Up Store Moscow. На сцене выступят два выдающихся исполнителя – Женя Сидоров и Ян Зубков. Эти артисты уже успели завоевать любовь публики своими неповторимыми стилями и яркими выступлениями.

Артисты на одной сцене

Женя Сидоров – известный комик, чьи шутки и истории о повседневной жизни нашли отклик в сердцах зрителей. Ян Зубков, в свою очередь, известен своим саркастическим стилем и остроумными наблюдениями. Совмещение их талантов обещает захватывающее зрелище!

О Stand Up Store Moscow

Stand Up Store Moscow – это не просто площадка для выступлений, но и центр культурной жизни столицы. Здесь проходят выступления как начинающих комиков, так и звезд российского стендапа. Атмосфера заведения способствует хорошему настроению и располагает к общению.

Почему стоит посетить?

Концерт станет отличной возможностью не только насладиться юмором, но и увидеть, как два разных стиля встречаются на одной сцене. Не упустите шанс стать частью этого события!

Следите за новыми анонсами и приходите поддержать любимых артистов в Stand Up Store Moscow!

2 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
19:00

